Vatan Partisi, Çin’in Tarihi Zaferini Kutladı

VATAN PARTİSİ’NİN KUTLAMALARI

Ankara’daki Vatan Partisi genel merkezinde bir araya gelen üyeler, 80. yıl dönümünde Çin halkının Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı ve faşizme karşı verilen savaşta elde edilen zaferi kutlamak amacıyla Çin’in başkenti Beijing’de düzenlenen büyük etkinlikleri takip etti. Bu etkinlikteki askeri geçit töreni canlı yayınlandı. Etkinlikte, hem Çin Cumhurbaşkanı hem de Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olan Xi Jinping, birliklerin denetimini yaptı ve katılımcılara konuşma yaptı.

BURSALI’DAN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, törenin mesajlarının sadece Çin için değil, tüm insanlık için önemli olduğunu belirtti. Bursalı, “Bu büyük zafer, yani Çin halkı ve ordusunun Japon saldırganlığına karşı yürüttüğü tarihi direniş ve kazandığı zafer, yalnızca Çin’in değil, insanlığın ve emperyalizme karşı direnen tüm halkların zaferidir” dedi. Geçmişi anmanın yanı sıra geleceğe yönelik güçlü mesajlar verildiğini aktaran Bursalı, yeni dünyanın ayak seslerinin duyulduğunu ifade ederek, “Biz Vatan Partisi olarak Türkiye’de emperyalizme karşı ön cephede direnen bir parti olarak bundan büyük bir onur ve gurur duyduk” şeklinde konuştu.

ÇİN’İN TARİHSEL MÜCADELESİNE VURGU

Bursalı, Çin’in tarihsel devrimci mücadelesine de değindi. “1949’da Mao Zedong önderliğinde gerçekleştirilen Çin Devrimi, Çin halkının ve ordusunun kahramanlığıyla başarıya ulaştı. Bugün de Sayın Xi Jinping’in liderliğinde devam eden sosyalizm yürüyüşü, dünyaya barış, kalkınma ve güvenlik sunmaktadır” ifadesini kullandı. Ayrıca geçit töreninde sergilenen Çin ordusunun gücünün, barış için bir güvence olduğunu belirterek, “Çin ordusu ulusları bölmeye çalışan emperyalist ordulara karşı dost ve barışın koruyucusu olarak yükselmektedir” dedi.

ŞEHMUS YILDIRIM GENÇER’İN DEĞERLENDİRMELERİ

Vatan Partisi Genel Saymanı ve Başkanlık Kurulu Üyesi Şehmus Yıldırım Gençer, törenle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bugün Japon emperyalizmine karşı kazanılan büyük zaferin 80. yılında düzenlenen askeri töreni ve yapılan konuşmaları izledik. Gerçekten de dostlara güven, düşmanlara korku veren bir gösteri oldu” dedi. Gençer, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun kahramanlığına dikkat çekerek, “Binlerce yıllık tarihe sahip Çin’i işgal etmek ya da egemenlik altına almak mümkün değildir” ifadesini kullandı. Japon emperyalizminin bu denemelerinin başarısız olduğunu vurgulayan Gençer, “Çin Komünist Partisi önderliğinde bu saldırganlık boşa çıkarıldı ve büyük bir karşı taarruz gerçekleştirildi” şeklinde konuştu. Güçlü orduların barışın teminatı olduğunu söyleyen Gençer, “Bugün barışın teminatı güçlü ordulardır. Bu, ilk bakışta çelişkili görünebilir, ancak tarihte örneklerini gördüğümüz gibi barış ancak güvenlikle mümkündür” dedi. Vatan Partisi temsilcileri, Beijing’de düzenlenen törenin yalnızca Çin’in tarihi direnişini anmakla kalmadığını, aynı zamanda Asya’da yükselen yeni uygarlığın güçlü bir işareti olduğunu belirtti.