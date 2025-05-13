Vatan Partisi Lideri Perinçek Açıklamalarda Bulundu

DOĞU PERİNÇEK’TEN PKK’NIN 12. KONGRESİNE ELEŞTİRİ

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yaptığı basın toplantısında, PKK’nın 12. Kongresi’nde “ABD ve İsrail güdümlü unsurların, PKK’nın feshetme ve silah bırakma sürecini zehirlemeye kalktıklarını” belirtti. Perinçek, bu durumun başarısız olduğunu ancak etkilerinin hâlâ var olduğunu ifade ederek, “Karar, Türk-Kürt kardeşliğini bozmaya yönelik, Türk milletinin Türkü ve Kürdüyle birliğini baltalayan bir çırpınışları temsil ediyor” dedi. Ayrıca, kongrenin, Öcalan’ın ‘devletle ve toplumla bütünleşme’ hedefinin karşıtında bir duruş sergilediğini belirtti.

PKK’YA YENİ BİR DÖNEM

Perinçek, “PKK silah bırakmaya ve dağılmaya mecburdur” açıklamasında bulundu. Öcalan’ın “PKK’nın ömrünü bitirmiştir” ifadelerini vurgulayarak, PKK’nın geri planda kalır ama hâlâ mücadele etmeye çalıştığını belirtti. Perinçek, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polisi, uzun yıllar süren bir mücadele sonrası PKK’yı etkisiz hale getirmiştir” dedi. Ayrıca, kamusal alanda örgütlenme iddialarına dikkat çekerek, “Hiçbir karar, PKK’yı diriltemez. İki yüzyıllık Türk devrimidir” şeklinde konuştu.

PKK’NIN ABD VE İSRAİL’E BAĞLILIĞI

Perinçek, PKK’nın 12. Kongresi’nin Öcalan’ın ‘silah bırakma’ kararına karşı çıktığını ifade etti. PKK’nın kendini savunma amacıyla silahlı örgütlenmeye devam edeceğini iddia ettiğini belirtti. Bu davranışın, PKK’nın emperyalizmle mücadele olarak gösterilen çabalara meşruiyet kazandırmaya çalıştığını vurguladı.

TÜRKİYE’NİN MÜCADELESİ VE PKK’NIN GELECEĞİ

Perinçek, “Türkiye, emperyalizm karşısında, milli devletini korumada öncü ülkelerden biridir” dedi. PKK’nın, emperyalistlerin milli devlet düşmanlığına alet olduğunu belirtti. Ayrıca, PKK’nın geçmişteki başarısızlıklarının günümüzde de devam edeceğini ifade ederken, bu kongrenin insanlık düşmanı küreselci programların hizmetinde olduğunu savundu.

KÜRT KİMLİĞİ VE KUZEY TÜRKİYE’DEKİ DEĞİŞİMLER

Vatan Partisi’nin, köklü çözüm için Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletiyle bütünleşme stratejisini benimsediğini belirten Perinçek, bu süreçte partinin PKK’nın silah bırakması için çabalayacağını ve devletin güçlenmesi için var güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi. “Türkiye’nin Türk ve Kürt kardeşliğinden güç alan birliği, Asya uygarlığındaki öncülüğümüzün güvencesidir” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.