“Vatan Ve Milli Değerlerime Bağlıyım”

ÖĞRENCİSİNİ KORUYAN BİR DEDENİN HİÇ UNUTULMAZ ANISI

Adana’nın Karaisalı ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu’nda birinci sınıf öğrencisi olan torunu Miray Yağçı’yı sırtına alan Mehmet Yıldırım, okul bahçesine geldiğinde İstiklal Marşı çalmaya başladığında sağanak yağış altında beklemeye devam etti. Yıldırım, o anları şöyle anlattı: “Miray’ın ayağında sandalet olduğunu görünce ayakları ıslanmasın diye sırtıma aldım. Elimizde de şemsiye vardı. Okuldan çıkarken İstiklal Marşı okunmaya başladı. Ben 38 yıl devlet memurluğu yaptım. Vatana ve milli değerlerimize bağlı bir insanım. Hemen esas duruşa geçtim. İstiklal Marşı’nı dinleyip, öyle eve gittim.”

SOSYAL MEDYA YANSIMASI VE BEĞENİLER

Yıldırım, bu sırada çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çok sayıda kişi tarafından aranarak tebrik edildiğini ifade etti. “Böyle olacağı hiç aklıma bile gelmezdi” diyen Yıldırım, anısının bu denli ilgi çekmesini beklemediğini belirtti. Bu olay, toplumda milli değerlerin hala nasıl yaşatıldığını ve saygının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.