Vatandaş, Rıfkı’yı cipsle besliyor

VATANDAŞ TİLKİYİ CİPSLE BESLİYOR

Amasya’da bir vatandaş, ‘Rıfkı’ adını verdiği tilkiyle olan etkileşimlerini cep telefonuyla kaydetti. Merkeze bağlı Çavuş köyünde ikamet eden bu kişi, uzun bir süredir evinin önüne sıkça gelen tilkiye bu ismi vermiş. Zamanla ona alışan tilkiyi elinden cipsle besleyen vatandaş, bu keyifli anları unutulmaz kılmak için kameraya aldı.

RIFKILI ANILAR

Tilkiyi besleyen vatandaş, “Her akşam geliyor, korkmuyor. Adını Rıfkı koydum” diyerek bu ilişkinin özel olduğunu vurguladı. Bu samimi etkileşim, doğayla insan arasındaki bağı yeniden ortaya koyuyor.