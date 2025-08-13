Haberler

Vatandaş, Rıfkı’yı cipsle besliyor

VATANDAŞ TİLKİYİ CİPSLE BESLİYOR

Amasya’da bir vatandaş, ‘Rıfkı’ adını verdiği tilkiyle olan etkileşimlerini cep telefonuyla kaydetti. Merkeze bağlı Çavuş köyünde ikamet eden bu kişi, uzun bir süredir evinin önüne sıkça gelen tilkiye bu ismi vermiş. Zamanla ona alışan tilkiyi elinden cipsle besleyen vatandaş, bu keyifli anları unutulmaz kılmak için kameraya aldı.

RIFKILI ANILAR

Tilkiyi besleyen vatandaş, “Her akşam geliyor, korkmuyor. Adını Rıfkı koydum” diyerek bu ilişkinin özel olduğunu vurguladı. Bu samimi etkileşim, doğayla insan arasındaki bağı yeniden ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bestemsu Özdemir, Romantik Evlilik Teklifi Aldı

Bestemsu Özdemir, "Semiramis" dizisindeki rolüyle dikkat çekerken, eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem'den aldığı evlilik teklifini kabul etti ve yüzüğünü sosyal medya üzerinden paylaştı.
Haberler

Kocasinan’da Park Halinde Kamyonet Yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi ve polis soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.