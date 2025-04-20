“Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” Programı Yapıldı

KARABÜK’TE VATANDAŞ BULUŞMASI

Karabük merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlendi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının koordinesinde yapılan etkinlikte, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva ve Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantılara mahalle muhtarları, AK Parti ilçe başkanları ve birçok mahalle sakini katıldı.

VATANDAŞIN TALEPLERİ DİNLENDİ

Belediye başkanları, mahalle sakinlerinin taleplerini, önerilerini ve sorunlarını birebir dinleyerek not aldı. Toplantılar boyunca vatandaşlar, mahallelerindeki ihtiyaçlarını ifade etti. Belediye başkanları da son bir yılda hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, görüşmelerde mahallelerin mevcut durumu ve geleceğe yönelik projeler de ele alındı.

AK PARTİ’Lİ YETKİLİDEN AÇIKLAMALAR

Açıklamada yer alan AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, halkın sesine kulak verdiklerini vurguladı. Salt, “Bu anlamlı buluşmalarda, belediye başkanlarımız görevdeki ilk yıllarında attıkları adımları anlatıyor; vatandaşlarımız ise doğrudan söz alarak görüş, öneri ve taleplerini paylaşıyor. Gönülden gönüle kurulan bu köprüler, AK Parti belediyeciliğinin milletle kurduğu güçlü gönül bağının en güzel tezahürüdür” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik” anlayışını hatırlatan Salt, “Çünkü biz milletimizin partisiyiz, milletimizin hizmetkarıyız. Bu vesileyle şehrinin, ilçesinin ve orada yaşayanların gündemiyle yatıp kalkan, kendini şehrine, ilçesine hizmet etmeye vakfeden belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BULUŞMALAR DEVAM EDECEK

Ayrıca, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin’in hafta içinde programını gerçekleştireceği bildirildi. Buluşmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceği ifade edildi.