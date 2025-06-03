Vatandaş, Sucukta Metal Cisim Buldu

ŞÜPHELİ SUCUK İÇİNDEKİ YABANCI CİSİM

Doğradığı sucuğu dikkatle incelemek isteyen bir vatandaş, bıçağının takılması üzerine şüpheleniyor ve yaptığı araştırmada sucuğun içerisinde metal görünümlü bir cisimle karşılaşıyor. Metal rengi olan, demir ya da alüminyum olabileceği düşünülen bu parçayı fark eden vatandaş, yaşadığı şok anını kameraya çekerek kayıt altına alıyor. Görüntülerde, sucuğun içindeki yabancı cisim net bir şekilde görünür durumda.

GIDA GÜVENLİĞİ İHALESİ YAPILAN MARKALAR

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan “Taklit-Tağşiş Yapılan Gıdalar” ile “Sağlığa Zararlı Gıdalar” listesine toplamda 42 yeni ürün ekleniyor. Bu ürünler arasında dikkat çeken 4 sucuk markası yer alıyor. Bakanlık, bu ürünlerin piyasadan toplatılacağını ve vatandaşları etiket bilgilerine dikkat etme konusunda uyardığını duyuruyor. Ayrıca, gıda güvenliği ihlali yapan firmalar hakkında yasal işlemler başlatılacağı da belirtiliyor.