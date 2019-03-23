Vatandaşa sattıkları soğanlara bakın!

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Marketlerin, “tanzim” olduğunu iddia ederek vatandaşlara aslında çöpe atılması gereken sebzeleri parayla sattıkları görülüyor. Devlet eliyle yapılan “tanzim” satışlarına da zarar veren özel sektör kuruluşlarının bu satışları bir an önce sonlandırması talep ediliyor.

Çürümüş ya da çürümeye başlamış, filizlenmiş sebzeler, marketler tarafından üstelik “kota” koyularak vatandaşlara satılmak isteniyor. Bazı vatandaşların da bunlara rağmen bu sebzelere rağbet etmek zorunda olduğu görülüyor.

Carrefour mağazasında çekilen bu fotoğraf, satılan soğanın kalitesini gözler önüne seriyor. Üstelik reyonun üzerinde bulunan yazıda, satışın “tanzim” satışı olduğu belirtiliyor ve kotalı olduğu açıkça görülüyor. Bu çürümüş soğanlardan sadece 3 kilogram alabilen müşteriler, bu ürün ve uygulamalarla zor durumda bırakılıyor.

Diğer market zincirlerinde çekilen kareler de bundan farklı değil. Migros’ta çekilen fotoğrafta da aynı rezalet görülüyor.