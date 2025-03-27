Vatandaşlar Bayram Alışverişi İçin Pazarları Seçti

Denizli’de Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında vatandaşlar, bayramlık alışverişlerini tamamlamak için pazaryerlerine yoğun ilgi gösteriyor. Pazaryerlerindeki kalabalık, hem gıda hem de giyim ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından oluşturuluyor. Alışveriş için en çok tercih edilen yerlerden biri, Pamukkale ilçesindeki Çarşamba semt pazarı oldu.

PAZARDA YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKİYOR

Çarşamba pazarı, özellikle giyim ve diğer ihtiyaçlar için gelen vatandaşların oluşturduğu kalabalıkla dikkat çekiyor. Aileler, çocukları için kıyafet alışverişi yaparken, gıda ihtiyaçlarını da karşılamayı ihmal etmiyor. Semt pazarındaki yoğunluğun, bayramın Arefe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

ALISVERİŞ TERCİHI PAZARYERLERİ

Bayram alışverişinin pazaryerlerinde yoğunlaştığını dile getiren Çarşamba pazarı esnaflarından Ali Urgun, “Bayram haftası olduğu için çok fazla kalabalık var. Vatandaşlar bayram öncesi alışveriş için pazaryerlerini tercih ediyorlar. Beklediğimiz kalabalık daha yok ama ilerleyen saatler ve günlerde beklediğimiz kalabalığın olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Urgun, ayrıca pazaryerinde satılan ürünlere olan ilgiyi vurgulayarak, “Vatandaşlar mağazalara gitmek yerine, benzer ürünleri buradan almayı öncelikli hale getiriyorlar” şeklinde konuştu.