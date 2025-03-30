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Vatandaşlar Bebek Sahili’nde Ramazan Keyfi Yaşadı

SAHİLDE BAYRAM COŞKUSU

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar, Bebek Sahili’ne yoğun bir şekilde gitti. İnsanlar, sahil boyunca yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini çıkardı. Ramazan Bayramı’nın bu ilk gününde güneşli havayı fırsat bilenler, şehir dışına çıkma imkânı bulamayanlar arasında yer aldı. Bayramı İstanbul’da geçiren birçok kişi, hem sahil boyunca yürüyüş yapıyor hem de güneşle dolu atmosferin tadını alıyor.

AİLELERİYLE KEYİFLİ ANLAR

Aynı zamanda çocuklarını güneşli havadan yararlandırmak isteyen aileler, sahilde keyifli anlar yaşıyor. Bazı aileler evcil hayvanlarıyla birlikte yürüyüş yapmak için sahilde soluğu alıyor. Hem çocukları hem de hayvanlarıyla vakit geçiren birçok kişi, bu güzel havada sosyal bir ortamda bayramın tadını çıkarıyor.

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