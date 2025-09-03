Vatandaşlar Camileri Doldurdu, Mevlit Okundu

MEVLİT KANDİLİ HEYECANINA YOĞUN KATILIM

Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik’te yaşayan vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla camileri doldurdu. Bursa’da, tarihi Ulu Cami ve Emirsultan gibi önemli camilerde programlar düzenlendi. Vatandaşlar, bu özel günde namaz kıldı ve dualar etti. Ulu Cami’de yatsı namazından önce gerçekleştirilen programda, Süleyman Çelebi’nin yazdığı Mevlid-i Şerif okundu. Katılımcılar, cami çıkışında lokum ve gül suyu ile karşılandı.

ESKİŞEHİR’DE MANEVİ ATMOSFER YAŞANDI

Eskişehir’de de Mevlit Kandili’ne özel programlar düzenlendi. Kent genelindeki camiler dolup taştı ve vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini hissetti. Reşadiye Camisi’nde akşam ezanının ardından toplananlar, namaz kılarak dualar etti. Balıkesir’deki Tarihi Zağnos Paşa Camisi’nde de program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen programda ilahiler okundu ve mevlit seslendirildi. Cami içinde yer bulamayan bazı vatandaşlar, ibadetlerini avluda sürdürdü.

SINDIRGI’DA TARİHİ CAMİDE NAMAZ KILDI

Sındırgı ilçesindeki vatandaşlar, 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hasar gören tarihi Şerif Paşa Camisi’nin bahçesine AFAD tarafından kurulan çadırda Mevlit Kandili’ni idrak etti. Bilecik’te ise, Bilecik Müftülüğü’nce düzenlenen programda Merkez Kayıboyu, Orhan Gazi ve Şerifpaşa gibi camiler doldu. Kayıboyu Camisi’ndeki etkinlikte, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek bir vaaz verdi. Program sonunda cemaate gül suyu ve lokum ikram edildi.