Vatandaşlar Deprem Bilgisi Arıyor

DEPREM HİSSETTİĞİNDE İLK SORU

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde ilk olarak “Bugün deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Gerçekleşen depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerinde yayımlanıyor. Peki, bugün İstanbul’da deprem yaşandı mı? 26 Ağustos 2025’te İzmir’de bir deprem gerçekleşti mi? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık deprem bilgilerini vatandaşlarla paylaşarak bilgilendirme sağlıyor. Kurum, farklı bölgelerdeki sarsıntıları inceleyerek internet sitesinde son 500 depremi kamuoyuna sunuyor.

AFAD’IN GÜNCEL VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi, güncel deprem verilerini düzenli şekilde paylaşarak halkı bilgilendiriyor. AFAD, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri hızlı ve güvenilir bir biçimde kamuya sunuyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtı için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel verileri takip edilebiliyor. Bu kurumlar, anlık analizlerle gerçekleşen sarsıntıları kaydediyor ve vatandaşlara bu bilgileri sunuyor. Son 500 deprem verisine kadar detaylı bilgilere bu platformlardan ulaşmak mümkün.