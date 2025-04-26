Vatandaşlar Deprem Bilgisi Arıyor

VATANDAŞLARIN DEPREM TARİFİ

Vatandaşlar sarsıntı hissettiklerinde en önce arama motorlarında “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu araştırıyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde paylaşılıyor. İstanbul’da bugün deprem olup olmadığını veya 25 Nisan 2025 tarihinde İzmir’de bir deprem yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek isteyenler, bu siteleri kullanarak bilgi edinebiliyor.

ANLIK DEPREM HABERLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgi aktarıyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yapıyor ve internet sitesinde son 500 depremi halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip ederek güncel verilere ulaşabiliyor.

GÜNCEL VERİLER İÇİN İZLEME

Bu sitelerde anlık deprem analizleri yapılmakta ve sunulmakta. Son 500 depreme kadar, “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden bulmak mümkündür.