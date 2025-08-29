Vatandaşlar Deprem Bilgisi Arıyor

VATANDAŞLARIN DEPREM SORULARI

Vatandaşlar, özellikle bir sarsıntı hissettiklerinde ilk olarak “Bugün deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arıyor. AFAD ve Kandilli’nin resmi internet sayfalarında anlık yayımlanan bilgiler, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çeşitli illerde meydana gelen depremlere dair verileri içeriyor. 30 Ağustos 2025’te İstanbul’da veya İzmir’de deprem oldu mu sorusu da en popüler araştırılan konular arasında bulunuyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgilerini vatandaşlarla anlık olarak paylaşıyor.

GÜNCEL VERİLERİN KAYNAĞI

Kandilli Rasathanesi, bölgesel ölçekte deprem araştırmaları yürütüyor ve resmi internet sitesinde son 500 deprem bilgisini halka açık şekilde yayımlıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi de, güncel deprem verilerini paylaşmaya devam ediyor. AFAD, vatandaşlara meydana gelen son depremleri anlık olarak duyurarak güvenilir bir bilgi kaynağı oluşturuyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın resmi internet siteleri düzenli olarak takip edilebilir.

ANLIK DEPREM ANALİZLERİ

Bu platformlarda güncel verilerle anlık deprem analizleri yer alıyor. Son 500 deprem kayıtları sayesinde bugün veya dün gerçekleşen sarsıntılara dair tüm bilgilere ulaşmak mümkün. Vatandaşlar, bu kaynaklar aracılığıyla deprem bilgilerine hızlıca erişim sağlıyor.