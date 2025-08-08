Vatandaşlar, Deprem Bilgisi İçin Araştırıyor

DEPREM BİLGİLERİNE ERİŞİM KOLAYLAŞIYOR

Vatandaşlar, bir sarsıntı hissettiklerinde en çok “Bugün deprem mi oldu?” sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. Meydana gelen depremlere dair en güncel ve doğru bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitelerinde anlık olarak paylaşılıyor. Özelikle büyükşehirlerde hissedilen sarsıntıların ardından, “Bugün İstanbul’da deprem oldu mu?” ve “9 Ağustos 2025 İzmir’de deprem yaşandı mı?” gibi sorular sıkça sorulabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN ANLIK GÜNCELLEMELER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgilerini hızla vatandaşlarla paylaşıyor. Bölgesel deprem araştırmaları yapan bu kurum, internet sitesinde tespit edilen son 500 depremi kamuoyuyla aktarıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, güncel deprem bilgilerini anlık olarak iletmeye devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtına ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerinin düzenli olarak takip edilmesi öneriliyor. Bu platformlar, anlık verilerle detaylı deprem analizleri yaparak yayınlıyor ve son 500 deprem bilgisine kadar en net yanıtları sunuyor.