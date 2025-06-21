Vatandaşlar Deprem Bilgisi İçin Araştırıyor

DEPREM SORUSUNUN ÖNEMİ

Vatandaşlar, sarsıntılar hissettiklerinde en çok “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde belirtiliyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” ya da “21 Haziran 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular da oldukça merak ediliyor.

ANLIK DEPREM HABERLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgiler sunuyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yaparak, sitesinde son 500 depremin verilerini halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı, güncel deprem haberleriyle vatandaşlara bilgi aktarmaya devam ediyor.

GÜNCEL BİLGİLER İÇİN TAKİP

Bugün deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web sitelerini takip ederek anlık verilere ulaşabiliyor. Bu platformlarda, en güncel ve doğru bilgilerle anlık deprem analizleri sunuluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’da, son 500 depreme kadar verilerle “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını bulmak mümkün.