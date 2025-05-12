Vatandaşlar Deprem Durumunu Kontrol Ediyor

VATANDAŞLARIN DEPREM İLE İLGİLİ SORULARI

Vatandaşlar, hissettikleri sarsıntılar sonrasında arama motorlarında ilk olarak “bugün deprem mi oldu?” sorusunu araştırıyor. Yaşanan depremler anında AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yayınlanıyor. Özellikle “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “12 Mayıs 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıklıkla aratılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgi ulaştırıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD’IN ROLÜ

Kandilli Rasathanesi, bölgesel anlamda deprem araştırmaları yapıyor ve web sitesinde son 500 depremle ilgili verileri halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı, güncel deprem bilgilerini vatandaşlara aktarmaya devam ediyor. Bu nedenle, “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web sitelerini takip edebilirler.

ANLIK DEPREM VERİLERİ

Bu platformlarda, anlık deprem analizleri yapılmakta ve en güncel verilerle sunulmaktadır. Son 500 depremle ilgili bilgiye ulaşmak isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’daki verilere göz atarak, “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorularının cevaplarını bulabilirler.