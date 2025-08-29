Vatandaşlar Deprem Hakkında Bilgi Arıyor

VATANDAŞLAR DEPREM BİLGİLERİNİ TAKİP EDİYOR

Vatandaşlar, özellikle bir sarsıntı hissettiklerinde ilk olarak “Bugün deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını araştırıyor. AFAD ve Kandilli’nin resmi internet sayfalarında anlık olarak yayımlanan bilgiler, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi birçok farklı şehirde meydana gelen depremlere dair verileri sunuyor. 30 Ağustos 2025’te İstanbul ya da İzmir’de bir deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler arasında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA VERİLERİ PAYLAŞIYOR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgilerini vatandaşlara hızlı bir şekilde aktarıyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel ölçekte deprem araştırmaları yapıyor ve resmi internet sitesinde son 500 depremi halka açık şekilde yayımlıyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi de güncel deprem verilerini sürekli olarak paylaşıyor. AFAD, vatandaşlara en son gerçekleşen depremleri anlık olarak duyurarak güvenilir bir bilgi kaynağı oluşturuyor.

KANDİLLİ VE AFAD RESMİ SİTELERİ TAKİP EDİLEBİLİR

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın resmi internet siteleri düzenli olarak takip edilebilir. Bu platformlar, güncel verilerle anlık deprem analizleri sunuyor. Son 500 deprem kayıtları sayesinde, bugün veya dün yaşanan sarsıntılara dair tüm bilgilere ulaşmak mümkündür.