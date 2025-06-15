Vatandaşlar Deprem İçin Araştırma Yapıyor

VATANDAŞLARIN ARAMA MOTORLARINDAKİ İLGİSİ

Vatandaşların sarsıntı hissettiklerinde, arama motorlarında en çok sordukları soru “Bugün deprem mi oldu?” oluyor. Gerçekleşen depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yayımlanıyor. İstanbul’da deprem olup olmadığını merak edenler için “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” sorusu da sıklıkla aratılanlar arasında.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgileri sunuyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmaları yapıyor ve sitesinde, son 500 depremi halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel deprem haberleri ile vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ İÇİN TAKİP EDİLECEK KAYNAKLAR

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip edebilirsiniz. Bu platformlar, en güncel veriler ve anlık deprem analizleri ile bilgilendirme yapıyor. Son 500 depreme dair bilgiler ve “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusuna yanıt bulmak için bu kaynaklar faydalı olacaktır.