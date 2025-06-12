Vatandaşlar Deprem İçin Araştırma Yapıyor

GÜNDEME GİREN DEPREM SORUSU

Vatandaşlar sarsıntı hissettikleri an, “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında sıklıkla araştırıyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yer alıyor. İstanbul’da ya da İzmir’de herhangi bir deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, bu kaynaklardan bilgi alabiliyor. “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” ve “12 Haziran 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular da kullanıcılar tarafından sorgulanıyor.

ANLIK DEPREM HABERLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara anlık bilgi sunuyor. Kandilli, bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve internet sitesinde yer alan son 500 depremi halka iletiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da benzer şekilde güncel deprem haberleri ile vatandaşlara bilgi sağlıyor.

GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİNE ERİŞİM

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını takip etmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini inceleyebilir. Bu sitelerde en güncel verilerle anlık deprem analizleri sunuluyor. Ayrıca, son 500 deprem hakkında bilgi almak isteyenler, yine bu kaynaklarda “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını bulabiliyor.