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Vatandaşlar Deprem İçin Aratıyor

VATANDAŞLARIN BEKLENTİSİ

Vatandaşlar sarsıntı hissettiklerinde genellikle arama motorlarında ilk olarak “bugün deprem mi oldu?” sorusunu soruyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde paylaşılıyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “19 Haziran 2025’te İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular merak ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberlerini halka anlık olarak sunuyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN GÜNCEL VERİLER

Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yaparak sitesinde son 500 depremi vatandaşlara sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel bilgiler vermeye devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun giç cevap bulabilmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini düzenli olarak takip edebilirsiniz.

ANLIK DEPREM ANALİZLERİ

Bu web siteleri, en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapıyor ve sunuyor. Ayrıca, son 500 deprem verisi ile “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını Kandilli Rasathanesi ve AFAD’da bulmak mümkün. Anlık olarak sağlanan bu bilgiler, vatandaşların depremler hakkında bilgi edinmelerini sağlıyor.

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