Vatandaşlar Deprem İçin Hızla Araştırıyor

ARAMA MOTORLARINDA EN ÇOK SORULAN SORU

Vatandaşların deprem anında sarsıntı hissettiğinde merak ettiği ilk soru “bugün deprem mi oldu?” oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde bildirilmekte. İstanbul’da bugün deprem oldu mu? 17 Nisan 2025 tarihinde İzmir’de deprem mi meydana geldi? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara anlık bilgiler sunuyor.

SON DEPREM HABERLERİNE ULAŞMA YOLLARI

Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmaları yapıyor ve internet sitesinde son 500 deprem ile ilgili bilgileri halkla paylaşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da son dakika deprem haberleri ile güncel bilgiler sunmaya devam ediyor. Bugün deprem olup olmadığını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip edebilirsiniz. Burada en güncel verilerle anlık deprem analizleri sunuluyor. Son 500 depreme kadar, bugün veya dün deprem oldu mu sorusunun ayrıntılarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan ulaşabilirsiniz.