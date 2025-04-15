VATANDAŞLARIN SIKÇA SORDUĞU SORULAR

Vatandaşlar, zaman zaman sarsıntı hissettiklerinde ilk olarak “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Yaşanan depremler anlık olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yayımlanıyor. “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “16 Nisan 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular da sıklıkla gündeme geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgileri sunuyor.

GÜNCEL DEPREM HABERLERİ

Kandilli Rasathanesi, bölgesel anlamda deprem araştırmaları yapıyor ve web sitesinde son 500 depremin bilgilerini halka sunuyor. Deprem Dairesi Başkanlığı, güncel deprem haberleri ile vatandaşlara sürekli olarak bilgi sağlıyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını güncel olarak öğrenmek isteyenler için Kandilli Rasathanesi ile AFAD’ın web siteleri en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor. Bu sitelerde, anlık deprem analizleri yapılmakta ve sunulmakta. Son 500 depreme kadar “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun cevapları burada bulunabiliyor.