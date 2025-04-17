Vatandaşlar Deprem İçin Soru Soruyor

ARAMA MOTORLARINDA YENİ DÖNEM

Vatandaşların deprem anında en çok merak ettiği soru, “Bugün deprem mi oldu?” oluyor. Bu gibi durumlarda, yaşanan depremler hakkında anlık bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerine başvuruluyor. İstanbul’da veya İzmir’de depremler hakkında bilgiye ulaşmak oldukça kolay hale geliyor.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri sunarak vatandaşları anlık olarak bilgilendiriyor. Ayrıca, Kandilli Rasathanesi, bölgesel düzeyde deprem araştırmaları gerçekleştiriyor ve web sitesinde son 500 deprem verisini halka sunuyor. Bu bilgilerle birlikte, vatandaşlar “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını hızlı bir şekilde bulabiliyor.

GÜNCEL BİLGİLER İÇİN BEKLENTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı üzerinden de güncel deprem haberlerini vatandaşlara aktarmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web siteleri, bu süreçte en güncel bilgilerle anlık deprem analizleri sunuyor. Böylece, “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorularının cevapları, bu platformlardan kolayca öğrenilebiliyor.