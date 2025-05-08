Vatandaşlar Deprem Kayıtlarını Takip Ediyor

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde, ilk olarak “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde güncel olarak yer alıyor. “Az önce deprem mi oldu?” ve “Nerede deprem oldu?” gibi sorular da sıkça gündeme geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgiler sunuyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak kapsamlı deprem araştırmaları yaparak, sitesinde son 500 deprem kaydını halka sunuyor.

GÜNCEL DEPREM HABERLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara güncel deprem haberleri veriyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip edebilir. Bu platformlarda anlık deprem analizleri ve en güncel veriler sunuluyor. Bugün ya da dün meydana gelen depremler hakkında bilgi almak için yine Kandilli Rasathanesi ve AFAD, güvenilir kaynaklar olarak öne çıkıyor.

SON DAKİKA DEPREM BİLGİLERİ

Son depremler arasında 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı Ege Denizi’nde meydana geldi. Detaylar şöyle:

– **Büyüklük:** 3.8 (Ml)

– **Yer:** Ege Denizi

– **Tarih:** 2025-05-05

– **Saat:** 02:46:32 TSİ

– **Enlem:** 36.60444 N

– **Boylam:** 25.7225 E

– **Derinlik:** 7 km

Bir diğer deprem kaydı da aynı bölgedeki bir başka sarsıntı:

– **Büyüklük:** 3.8 (Ml)

– **Yer:** Ege Denizi

– **Tarih:** 2025-05-04

– **Saat:** 20:23:54 TSİ

– **Enlem:** 36.64611 N

– **Boylam:** 25.63528 E

– **Derinlik:** 7 km