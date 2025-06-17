Vatandaşlar Deprem Mi Oldu Sorusunu Arıyor

VATANDAŞLARIN ARADIĞI SORULAR

Sarsıntı hisseden vatandaşlar, genellikle “bugün deprem mi oldu?” sorusunu öncelikle arama motorlarında araştırıyor. Gerçekleşen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde anlık olarak paylaşılıyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” ya da “17 Haziran 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular, vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

ANLIK DEPREM HABERLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel bilgiler sunuyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmaları gerçekleştiriyor ve sitesinde yer alan son 500 deprem bilgisini halka ulaştırıyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, sürekli olarak güncel deprem haberleri paylaşıyor.

GÜNCEL TAKİP İÇİN ÖNERİLER

Bugün deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web sitelerini takip edebilir. Bu platformlar, anlık deprem analizleri yaparak en güncel verileri sunuyor. Son 500 depremin bilgilerine kadar, “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını bu kaynaklarda bulmak mümkün.