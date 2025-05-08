Vatandaşlar, Deprem Oldu Mu? Araştırıyor

Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında en çok sorduğu soru, “Bugün deprem mi oldu?” oluyor. Meydana gelen depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde paylaşılıyor. “Az önce deprem mi oldu?”, “Nerede deprem oldu?” gibi sorulara cevap bulmak için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberlerini vatandaşlara sunuyor. Kandilli Rasathanesi ayrıca bölgesel deprem araştırmaları yapıyor ve sitesinde bulunan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ GÜNCEL HABERLER SUNUYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, her an güncel deprem haberleriyle vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web siteleri takip edilebilir. Bu sitelerde en güncel verilere dayalı anlık deprem analizleri yapılıyor ve sunuluyor. “Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını bu kaynaklardan bulmak mümkün.

DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.8 (Ml)

Yer: Ege Denizi

Tarih: 2025-05-05

Saat: 02:46:32 TSİ

Enlem: 36.60444 N

Boylam: 25.7225 E

Derinlik: 7 km

Büyüklük: 3.8 (Ml)

Yer: Ege Denizi

Tarih: 2025-05-04

Saat: 20:23:54 TSİ

Enlem: 36.64611 N

Boylam: 25.63528 E

Derinlik: 7 km