Vatandaşlar Deprem Olup Olmadığını Sorar

VATANDAŞLARIN DEPREM BİLGİSİ İHTİYACI

Deprem hisseden vatandaşların ilk olarak sorduğu soru genelde “Bugün deprem mi oldu?” şeklinde oluyor. Şimdi, yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde etkin bir şekilde yer alıyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” ya da “12 Mayıs 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıkça aratılıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN GÜNCEL VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara sürekli anlık bilgiler sunuyor. Ayrıca Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmaları gerçekleştiriyor ve sitesinde son 500 depremi halka ulaştırıyor.

AFAD’DAN GÜNCEL DEPREM HABERLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na bağlı Deprem Dairesi Başkanlığı da, güncel deprem haberleriyle vatandaşlara bilgi vermeye devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını takip etmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini düzenli olarak inceleyebilirsiniz. Bu platformlar, en güncel verilerle anlık deprem analizleri sunuyor ve son 500 depreme kadar, “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını sağlıyor.