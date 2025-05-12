Vatandaşlar Deprem Soruları Soruyor

DEPREM HABERLERİNE YEREL ERİŞİM

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde hemen arama motorlarında “bugün deprem mi oldu?” sorusunu aratıyor. Yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yayımlanıyor. “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu? 12 Mayıs 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular, insanların yanıt aradığı konular arasında yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgiler sunuyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları gerçekleştiriyor ve web sitesinde son 500 deprem kaydını halka sunuyor.

GÜNCEL BİLGİLER İÇİN TAKİP

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi, son dakika deprem haberleri ile halkı güncel bilgilerle bilgilendirmeye devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını anlık olarak takip etmek için Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web sitelerine göz atabilirsiniz. Bu platformlarda en güncel verilerle birlikte anlık deprem analizleri yapılmakta ve sunulmaktadır. Son 500 deprem kaydına kadar, “bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD aracılığıyla bulabilirsiniz.