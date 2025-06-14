Vatandaşlar Depremi Kontrol Ediyor

VATANDAŞLARIN MERAKI: DEPREM OLDU MU?

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde en çok “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında inceliyor. Yaşanan depremler hakkında bilgiler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yayınlanıyor. “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” ya da “14 Haziran 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıklıkla gündeme geliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN HİZMETLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara anlık bilgilendirmeler sunuyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem analizleri yaparak, sitesinde son 500 depremi halka aktarıyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, güncel deprem haberleri ile vatandaşların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ İÇİN YERLER

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip edebilir. Bu platformlar, en güncel verilerle anlık deprem analizleri sunuyor. Son 500 depreme kadar, bugünkü veya dünkü depremler hakkında bilgi almak için bu kaynaklardan yararlanabilirsiniz.