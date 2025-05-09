Vatandaşlar Depremi Kontrol Ediyor!

VATANDAŞLARIN SORUSU: BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

Vatandaşlar, hissettikleri sarsıntı sonrası genellikle “bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde duyuruluyor. “Az önce deprem mi oldu?” ve “Nerede deprem oldu?” gibi sorularla birlikte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, vatandaşlara anlık deprem bilgileri sunuyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırması yapıyor ve internet sitesinde son 500 deprem ile ilgili bilgileri halka aktarıyor.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ GÜNCEL BİLGİLERİN KAYNAĞI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara güncel bilgileri sağlıyor. Bugün deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip ederek en güncel verilere ulaşabiliyor. Bu kaynaklar, anlık deprem analizlerini güncel verilerle sunuyor ve son 500 depremin bilgisine erişim imkanı sağlıyor.

DEPREM HAKKINDA SON VERİLER

Son olarak yaşanan depremlerden biri, 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı olarak kayıtlara geçti. Bu deprem, 9 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:53:42’de gerçekleşti. Depremin yer aldığı konum, Zugdidi, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) olup, Hopa (Artvin) iline 119.84 km uzaklıkta, 7 km derinlikte meydana geldi.