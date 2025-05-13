Vatandaşlar Depremi Sıklıkla Sorar

DEPREM HİSSETME DURUMU VE İLK ARAMALAR

Vatandaşlar, sarsıntı hissettikleri an en çok şu soruyu aratıyor: “Bugün deprem mi oldu?” Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde güncelleniyor. “Az önce İstanbul’da deprem mi oldu?” sorusu ise sıkça gündeme geliyor. Bugün, 20:46’da Silivri’de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN SON DAKİKA HABERLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgi sağlıyor. Kandilli, çeşitli bölgesel araştırmalar yaparak web sitesinde son 500 depremi halka sunuyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi de güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web siteleri takip edilebilir. Bu sitelerde en güncel veriler ile anlık deprem analizleri yapılmakta ve sunulmaktadır.

DEPREMİN DETAYLARI

Bugün meydana gelen depremin detayları ise şöyle:

– Büyüklük: 3.8 (Mw)

– Yer: Marmara Denizi – Silivri (İstanbul)

– Tarih: 2025-05-13

– Saat: 20:46:30 TSİ

– Enlem: 40.84306 N

– Boylam: 28.22194 E

– Derinlik: 10.86 km

Bu bilgiler ışığında, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan güncel deprem verilerini takip ederek, daha net bilgilere ulaşmak mümkün.