Vatandaşlar Depremi Takip Ediyor

DEPREMLER HAKKINDA ANLIK BİLGİLER

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde arama motorlarında en çok “bugün deprem mi oldu?” sorusunu araştırıyor. Gerçek zamanlı olarak gerçekleşen depremler hakkında bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde anlık olarak yer alıyor. Bugün, İstanbul’da 21.12’de Marmara Denizi’nde 2.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN GÜNCEL BİLGİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgi sağlıyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel düzeyde deprem araştırmaları yaparak internet sitesinde son 500 depremi halkın bilgisine sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel deprem haberlerini sunmaya devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını takip etmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web siteleri ziyaret edilebilir. Bu platformlarda en güncel veriler ışığında anlık deprem analizleri yapılmakta ve sunulmaktadır.

SON 500 DEPREM VERİLERİ

Son 500 depreme kadar olan bilgiler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD sayesinde “bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını bulmak mümkün. Bu iki kaynağın güvenilirliği ile, vatandaşlar anlık bilgileri rahatlıkla takip edebilir.