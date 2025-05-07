Vatandaşlar Depremi Takip Ediyor

VATANDAŞLARIN MERAK ETTİĞİ SORU

Vatandaşlar, sarsıntılar hissettiklerinde genellikle “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında sorguluyor. Yaşanan depremler, anlık olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yayınlanıyor. Özellikle “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “8 Mayıs 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorularla güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyorlar.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile halka anlık bilgi veriyor. Bu kurum, bölgesel olarak deprem araştırması yaparken, internet sitesinde son 500 depremin bilgilerini sunuyor. AFAD da benzer şekilde, Deprem Dairesi Başkanlığı aracılığıyla vatandaşlara güncel deprem verilerini aktarıyor.

GÜNCEL VERİLER İÇİN TAKİP EDİLECEK SİTELER

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip ederek en güncel verilere ulaşabilir. Bu platformlarda, anlık deprem analizleri yapılmakta ve sunulmaktadır. Son 500 depreme kadar, “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” gibi soruların cevapları tamamen bu sitelerden edinilebilir.