Vatandaşlar Kandil Günlerini Önemsemekte

Vatandaşlar, her yıl Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili gibi mübarek geceleri kutlamaya büyük önem veriyor. 16 Haziran 2025 Salı günü, toplum arasında en çok merak edilen konulardan biri “bugün kandil mi?” sorusu oldu. Özellikle dini günlerin anlamı ve önemi konusunda hassas olanlar, bugünün herhangi bir kandil günü olup olmadığını araştırıyor. Peki, 16 Haziran 2025 tarihi için “bugün kandil mi?” sorusunun cevabı nedir?

ÖNEMLİ KANDİL GECELERİ

Müslüman aleminin önemli günlerinden biri olan kandil geceleri, ibadet, dua ve manevi huzurla geçiyor. 2025 yılına girmiş olmamızla birlikte dini günler takvimi de belirginleşti. Kandil günlerinde oruç tutuluyor, dualar ediliyor ve büyükler ziyaret ediliyor. Ancak, 16 Haziran 2025 tarihinde kandil günü değildir.

2025 KANDİL VE MÜBAREK GECELER LİSTESİ

2025 yılı içerisinde kutlanacak olan kandil ve mübarek geceler ise şu şekildedir:

• Regaib Kandili: 02-03 Ocak 2025 Perşembe, Cuma

• Mirac Kandili: 26-27 Ocak 2025 Pazar, Pazartesi

• Berat Kandili: 13-14 Şubat 2025 Perşembe, Cuma

• Kadir Gecesi: 26-27 Mart 2025 Çarşamba, Perşembe

• Mevlid Kandili: 03-04 Eylül 2025 Çarşamba, Perşembe

• Regaib Kandili: 25-26 Aralık 2025 Perşembe, Cuma