Vatandaşlar, Kene İçin Aromatik Yağ Kullanıyor

KENELERE KARŞI KORUNMA YOLLARI ARTIK ÖN PLANDA

Ülke genelinde kene kaynaklı ölümlerin artmasıyla birlikte kaygı duyan vatandaşlar, aktarlardan aldıkları aromatik yağlarla kenelerden korunmaya özen gösteriyor. Türkiye’de havaların ısınması, kene vakalarının artmasına neden olduğu için özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde bu durum kaygı yaratıyor. Sosyal medyada kene korunma yöntemleri paylaşıldıkça, birçok kişi aktarlara yöneldi.

AROMATİK YAĞLARIN ETKİSİ EN FAZLA MERAK EDİLEN KONULAR ARASINDA

Çorum’da aktar işletmeciliği yapan Gıda Mühendisi Adil Nezih Kayışoğlu, vatandaşların en fazla lavanta, limon, okaliptüs ve nane yağlarına ilgi gösterdiğini belirtiyor. “Keskin kokulu ürünler, bit, pire ve kene gibi haşerelerin uzak durmasını sağlıyor” diyen Kayışoğlu, özellikle nane yağı, lavanta yağı, limon yağı ve okaliptus yağlarının karışımlarını önerdiklerini vurguladı. Kayışoğlu, “Müşteriler genellikle bu yağları suyla seyreltip evde sprey şişelerine doldurarak kullanıyor. Bu karışımlar saf olarak uygulanmamalı çünkü yoğun formda ciltte alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Seyreltilmiş haliyle tüm vücuda sıkılabiliyor. Kenelerin daha çok koltuk altı gibi yumuşak dokulu ve kıllı bölgelere yapışma eğiliminde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, bu bölgelerin daha yoğun şekilde korunmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı. Son günlerde kene vakalarındaki artış nedeniyle bu karışımlar yeniden gündeme geldi ve insanların kullanıma hazır versiyonlarını tercih etme olanağı bulundu.

SOSYAL MEDYADAN ETKİLENEN VATANDAŞLAR DİKKATİ ÇEKİYOR

Sosyal medyada kene ile ilgili videolar izleyip karar veren Enes Varlı, aktara gelerek bilgi almak istediğini belirtti. “İnternette ve sosyal medyada kene ile ilgili bazı videolara rastladım. Bu videolarda bazı yağlardan bahsediliyordu. Ben de merak ettim ve aktara gelerek bu yağlar hakkında bilgi aldım, nasıl kullanmam gerektiğini sordum” diyen Varlı, bu yağların suyla karıştırılarak sprey şeklinde kullanılması gerektiğini aktardı. Varlı, “Şu sıralar kene vakaları ülkemizde oldukça gündemde ve yaygın. Biz de bağ, bahçe işleriyle uğraştığımız için haliyle biraz tedirgin oluyoruz. Sosyal medyada bu konuda çok fazla video dönüyor. Yağları aktarlardan temin edebilirsiniz, sağ olsunlar ilgilendiler. Şu anda rahatlıkla kullanabilirim” şeklinde konuştu.