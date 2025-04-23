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Vatandaşlar Mezarı Ziyaret Etti

VATANDAŞLAR MEZARI ZİYARET ETTİ

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak’ta İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bir pazarda bıçaklanarak yaşamını yitirmişti. Bugün, doğum günü olması sebebiyle birçok vatandaş, Minguzzi’nin Bahçelievler’deki mezarını ziyaret etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Ziyaret esnasında insanlar, mezarın çevresine Türk bayraklı balonlar bıraktı. Ayrıca, bir genç kızın mezara yazdığı bir mektup, duygusal anlar yaşatıyor. Vatandaşlar, Mattia Ahmet Minguzzi için saygı duruşunda bulunarak, acılarını paylaştı.

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