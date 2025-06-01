Vatandaşlar Muhtar Seçmek İçin Sandığa Gitti

MUHTAR SEÇİMİ İÇİN SANDIK BAŞINA GİDEN VATANDAŞLAR

Çankırı’da, 1 mahalle ve 2 köyde muhtar seçimi için oy verme işlemleri başladı. Son yerel seçimlerde Çankırı’nın Merkez ilçesine bağlı Buğdaypazarı Mahallesi’nin muhtarı olarak göreve gelen Dursun Metin, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Metin’in vefatının ardından Yüksek Seçim Kurulu, muhtarlık seçimlerinin tekrar yapılması gerektiğine karar verdi. Belirlenen tarihle beraber mahalledeki muhtar adayları da netleşti. Mahalle sakinleri, yeni muhtarlarını seçmek amacıyla sandık başına gitmeye başladı.

YENİ MUHTARLAR İÇİN OY KULLANILDI

Çankırı’nın Ilgaz ilçesine bağlı Çeltikbaşı ve Kese köylerinde de yapılan itirazlar üzerine yeniden muhtarlık seçimleri gerçekleştiriliyor. Oy kullanma sürecine katılan vatandaşlardan Erkan Demir, “Bugün Buğdaypazarı Mahallesi’nde muhtarlık seçimi var. Biz de sabah saatlerinde oy kullanacağımız okula gelerek oyumuzu kullandık. Buğdaypazarı Mahallesi’ne yeni muhtarımız hayırlı uğurlu olsun şimdiden” şeklinde düşüncelerini paylaştı.