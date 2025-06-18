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Vatandaşlar Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgilendirildi

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, vatandaşların sağlık ve sosyal hizmetlere erişimi hakkında bilgilendirme yapıldı. Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün iş birliğiyle gerçekleştirilen bu çalışmada, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekipleri Bostandere Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

SOSYAL DESTEK VE KANSER TARAMALARI

Bu kapsamda, vatandaşların sosyal destek ihtiyaçları değerlendirildi ve kanser taramaları ile erken teşhis hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Bostandere Muhtarı Baki Bağlama, mahallede böyle bir hizmetin sunulmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek yetkililere teşekkürlerini iletti. Çalışmaya, Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhammet Kiremitçi ile İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı da katıldı.

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