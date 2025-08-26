Vatandaşlar, Süper Loto Sonuçlarını Merak Ediyor

SONUÇLARIN BEKLENTİSİ

Vatandaşlar, “Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. 26 Ağustos Salı tarihli çekiliş için Milli Piyango Online tarafından yapılacak açıklama büyük bir merakla bekleniyor. Çekiliş sonrası kazanan numaralar ve büyük ikramiyenin kimin tarafından kazanıldığı en çok ilgi gören konular arasında yer alıyor. Peki, Süper Loto’da büyük ödül ne kadar olacak? İşte, 26 Ağustos 2025 Süper Loto sonuçları için canlı takip sayfası ve detaylar.

OYNAMANIN DETAYLARI

Süper Loto’da 1 ile 60 arasından 6 sayı seçilerek oyun oynanıyor. Seçilen her 6 sayı bir kolon oluşturuyor. Tek kolon ücreti 3 TL. Oyuncular, işaretleme yapmak istemediklerinde kolon altındaki “Sen Seç” kutucuğunu işaretleyerek sistemin rastgele 6 numara belirlemesini sağlayabiliyor. Ayrıca bir kolonda 6’dan fazla sayı seçilerek sistem oyunu yapılabiliyor. Sistem oyunu, seçilen fazla sayılardan tüm kombinasyonları otomatik kolonlara dönüştürüyor.

ORTAK BİLET ALIMI

Oyuncular, dilerse arkadaşlarıyla birlikte Ortak Bilet alabiliyor. Ortak Bilet, bir biletin ya da birden fazla biletin farklı kişiler tarafından ortak paylarla satın alınmasını ifade ediyor. Satın alma işlemi sonrasında paylar otomatik olarak ilgili hesaplara yansıyor. Süper Loto oynamak için Milli Piyango Online sitesi, mobil uygulama veya en yakın satış noktaları kullanılabilir. 26 Ağustos Salı tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları için henüz resmi bir duyuru yapılmadı.