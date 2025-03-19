Haberler

Vatandaşlar, Yolda Kayan Tankeri İtti

YOLDA KAPANMA VE TRAFİK SORUNU

Mersin’de meydana gelen bir olayda, yolda kayarak şeridi kapatan bir tanker nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Olay, Mersin-Antalya D-400 karayolunun Aydıncık ile Bozyazı ilçeleri arasındaki tüneller mevkiinde yaşandı.

VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİYLE ÇÖZDÜ

Elde edilen bilgilere göre, yağışlı havada gaz yüklü tanker kayarak yolu kapatıyor. Kapalı yolda yüzlerce araç kuyrukta kalırken, uzun süre trafiğin açılmasını bekleyen sürücüler ve yolcular, sorunun çözülmemesi üzerine kenarda beklemeyi bırakıyor. Vatandaşlar, durum karşısında imece usulü bir araya gelerek tankeri itmeye başlıyor ve yolu açıyor. Bu anlar, cep telefonlarıyla kaydediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hatay’da Yasa Dışı Çakar Kullanan Sürücüye Ceza

Hatay'da, trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye, aracına çakar lamba takmasından dolayı 280 bin TL ceza kesildi.
Haberler

Nevşehir’de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Nevşehir'de aşırı buzlanma sebebiyle 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol tek yönlü olarak kapatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.