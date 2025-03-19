Vatandaşlar, Yolda Kayan Tankeri İtti

YOLDA KAPANMA VE TRAFİK SORUNU

Mersin’de meydana gelen bir olayda, yolda kayarak şeridi kapatan bir tanker nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Olay, Mersin-Antalya D-400 karayolunun Aydıncık ile Bozyazı ilçeleri arasındaki tüneller mevkiinde yaşandı.

VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİYLE ÇÖZDÜ

Elde edilen bilgilere göre, yağışlı havada gaz yüklü tanker kayarak yolu kapatıyor. Kapalı yolda yüzlerce araç kuyrukta kalırken, uzun süre trafiğin açılmasını bekleyen sürücüler ve yolcular, sorunun çözülmemesi üzerine kenarda beklemeyi bırakıyor. Vatandaşlar, durum karşısında imece usulü bir araya gelerek tankeri itmeye başlıyor ve yolu açıyor. Bu anlar, cep telefonlarıyla kaydediliyor.