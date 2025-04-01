Vatandaşlara Tüketim Boykotuna Katılma Çağrısı

BOYKOT AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birçok markayı içeren bir boykot listesini duyurdu. Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yarın gerçekleştirilecek boykota vatandaşları davet etti.

ÖZEL’İN DESTEK ÇAĞRISI

Özel, “Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.” şeklinde ifadeler kullandı. Özel, sözlerine devam ederek “19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.” dedi.

BİRLİK MESAJI

Özel, “Herkesi bu boykota davet ediyorum. Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.” dedi. İmamoğlu’nun tutuklanmasının halk üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, “Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak.” ifadesinde bulundu.