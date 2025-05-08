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Vatikan’da 133 Kardinal Toplandı. Beyaz Duman Yükseldi. Yeni Papa Kim?

VATİKAN’DA YENİ PAPA SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİ

Vatikan’da 133 kardinal, yeni papayı seçmek amacıyla konklavda 3. kez bir araya geldi. Toplantının ardından, Sistine Şapeli’nin bacasından yeni papanın seçildiğini gösteren beyaz duman yükseldi. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, Vatikan’da yeni papa seçimi gerçekleştirilmiş oldu.

BÜYÜK COŞKU VE HEYECAN

Yeni papa seçilmesiyle birlikte, Vatikan’da meydanda toplanan insanlar arasında büyük sevinç yaşandı. Seçici kardinaller, yeni papa için kararlarını verdikten sonra süreç hızlanacak. Beyaz duman çıktığı andan itibaren, yeni papa genellikle bir saat içinde Aziz Petrus Meydanı’na bakan balkonda halkın önüne çıkacak.

PAPA CÜBBESİ VE TANITIM

Yeni papa, Sistina Şapeli’nin yakınındaki küçük bir odaya götürülüyor. Burada beyaz papa cübbesini giyerek hazırlanacak. Kıdemli kardinal, kısa süre içinde kararı ‘Habemus Papam’ yani ‘Bir Papamız Var’ şeklinde duyuracak ve yeni papa seçtiği isimle tanıtılacak.

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