Vatikan’da Papa Francis Saygı Duruşu!

SELFI ÇEKİMİ VE TEPKİLER

Vatikan’da, Papa Francis’in naaşı önünde saygı duruşunda bulunan binlerce kişi arasında, bazı ziyaretçilerin tabutla selfie çekmesi büyük öfke ve tepkiye neden oldu. Paskalya Pazartesi günü 88 yaşında hayata gözlerini yuman Papa Francis’in naaşı, geleneksel üç günlük tören için Aziz Petrus Bazilikası’nda sergileniyor. Yaklaşık 50.000 kişi, Papa’nın naaşı önünde saygı duruşunda bulunurken, bazı ziyaretçilerin açık tabut önünde çektiği selfieler sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

ÖRNEKLER VE TEPKİLER

Instagram’da paylaşılan bir fotoğrafta, bir kadın gülümserken, arka planda Papa’nın beyaz başlığı ve kırmızı cüppesiyle tabutta yatan naaşı açıkça görünüyordu. Sekiz saat boyunca sıra bekleyerek naaşı ziyaret eden Janine Venables (53): “Sistine Şapeli’nde fotoğraf çekilmesi yasaktı, ama burada insanlar telefonlarını çıkarıp tabutla selfie çekiyorlar. Bu gerçekten kötü bir zevk ve kimsenin onları durdurmamış olmasına şaşırdım” dedi. Resmi görüntüler, basit tabutun etrafında toplanan kalabalığın telefonlarını havaya kaldırarak fotoğraf ve video çektiğini gösteriyor. Bazı ziyaretçiler, daha iyi açı yakalamak için selfie çubuklarını uzatırken, rahibelerin bile cep telefonlarıyla fotoğraf çektiği görüldü. Bu durum, yüzyıllık tarihi bir geleneğin parçası olan sessiz düşünme ve saygı gösterme anını bozdu.

VATİKAN’DAN AÇIKLAMA

Vatikan’dan bir kaynak, “İnsanların nerede olduklarını hatırlamaları ve biraz saygı göstermeleri iyi olur, ama yapılabilecek çok şey yok” ifadelerini kullandı. Yoğun ziyaretçi akını nedeniyle Aziz Petrus Bazilikası, gece boyunca açık tutuldu. Ziyaretçiler, ortalama 5 saat kadar sıra beklemek zorunda kaldı. Cumartesi günü düzenlenecek cenaze törenine, İngiltere, ABD, Fransa, Ukrayna ve İrlanda dahil birçok ülkeden liderlerin katılması bekleniyor. İngiltere’yi temsilen Galler Prensi, ABD’yi temsilen Başkan Donald Trump etkinliğe katılacak. Papa Francis’in vasiyeti doğrultusunda, geleneksel Papa defin yerinden farklı olarak Roma’daki Aziz Meryem Bazilikası’na defnedilecek.