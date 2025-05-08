Vatikan’da Yeni Papa Seçildi

VATİKAN’DA YENİ PAPA SEÇİLDİ

Vatikan’da 133 kardinal, yeni papayı seçmek amacıyla konklavda üçüncü kez bir araya geldi. Toplantının ardından Sistine Şapeli’nin bacasından çıkan beyaz duman, yeni papanın seçildiğinin işareti oldu. 69 yaşındaki ABD’li Robert Prevost, tarih boyunca seçilen ilk ABD’li papa olarak dikkat çekti ve kendine Papa 14. Leo adını aldı.

YENİ PAPANIN TANITIMI

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olarak görev yapmış Papa Franciscus’un 21 Nisan’da vefatının ardından, makamın “boş” olduğu (Sede Vacante) ilan edilmişti. Ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamları, papa seçiminin ikinci gününde öğleden sonraki oturumda yeni papayı belirledi. Sistine Şapeli’nin bacasından beyaz duman yükseldiğinde, Katolik Kilisesi’nin 267’nci papası olarak Robert Prevost’un seçildiği anlaşıldı.

DÜNYAYA TANITIM ANI

Yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından dünyaya tanıtıldı. Tanıtımı, “Protodiacono” sıfatına sahip olan Fransız Kardinal Dominique Mamberti tarafından gerçekleştirildi. Mamberti, Latince “Habemus Papam (Bir papamız var)” diyerek yeni papayı duyurdu. Yeni papanın, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği bilgisi de paylaşılmıştır.

VATİKAN’DA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda dumanın çıkmasını bekleyen kalabalık bir izleyici kitlesi, dumanın beyaz olduğunu görünce coşkuya kapıldı. Birçok kişi, sevinç gözyaşları döktü. Katolik Kilisesi’ndeki 266 papadan 200’den fazlasının İtalyan olduğunu hatırlatan bir bilgi de var. En son 2013 yılındaki konklavda Amerika kıtasından bir papa olarak Arjantinli Franciscus seçilmişti. Bugün başlayan konklavda, 6 kıtadan 71 farklı ülkeden kardinal yer aldı. Müteveffa Papa Francis’in kardinal atamalarıyla, birçok ülke bu konklavda tarihlerinde ilk defa seçici kardinallerle temsil edildi.