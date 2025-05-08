Vatikan, Katolik Dünyasının Yeni Papasını Açıkladı

VATİKAN’DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Franciscus’un 21 Nisan’da vefatının ardından, dikkatler yeniden Vatikan’a yöneldi. Sistine Şapeli’nin tarihi bacasından yükselen beyaz dumanla katolik dünyası yeni papasına kavuştu. Boşalan makama, 267. Papa olarak ABD’li Kardinal Francis Prevost seçildi. Bu süreç Sede Vacante olarak bilinen konklav ile tamamlandı. Kardinaller, papa seçim sürecinin ikinci gününde öğleden sonra gerçekleştirilen oturumda bu kararı aldı. Sistine Şapeli’nin bacasından çıkan beyaz duman, yeni papa seçiminin onaylandığını tüm dünyaya duyurdu.

SÜPRİZ SEÇİM VE GÜÇLÜ RAKİPLERİ

Uzun yıllar Peru’da görev yapmış olan 69 yaşındaki Kardinal Francis Prevost’un; Tagle, Aveline ve Zuppi gibi güçlü adayları alt ederek “sürpriz” bir zafer elde ettiği kaydediliyor. Prevost’un yoksullara yönelik tutumu ve göçmen politikalarında, selefi Papa Franciscus ile benzer görüşlere sahip olduğu belirtiliyor.

Yeni papayı belirleyen Kardinaller Koleji, toplamda 133 din adamından oluşmakta ve Prevost, bu grubun en az üçte ikisi yani 89’unun oyunu alarak seçildi. Vatikan’ın kalbi kabul edilen Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalık, dumanın beyaz olduğunu fark ettiklerinde büyük bir coşku içinde sevinç gözyaşlarına boğuldu ve dualarla bu tarihi ana şahitlik etti.

HALKA TANITILDI: HABEMUS PAPAM

Geleneklere göre, dumanın yükselmesinden yaklaşık bir saat sonra yeni seçilen Papa, halka ilk kez tanıtıldı. Aziz Petrus Bazilikası’nın dev locasında beliren Papa, Latince “Habemus Papam” (Bir Papamız var) ifadesiyle kamuoyuna duyuruldu. Bu tarihi tanıtım görevini Kardinaller Koleji’nin kıdemli diyakozlarından biri olan Fransız Kardinal Dominique Mamberti yerine getiriyor.

TARİHİ BİR AN: LATİN AMERİKALI PAPA

Katolik Kilisesi geçmişinde 266 papa görev yapmış, bunların büyük çoğunluğu İtalyan kökenli. Ancak 2013 yılında, ilk kez Latin Amerika’dan bir isim, Arjantinli Jorge Mario Bergoglio (Papa Franciscus) bu kutsal göreve getirilmişti. Şimdi ise dünya genelinden milyonlar, yeni papa ile birlikte kilisenin geleceğine dair tazelenen umutlarını taşıyor.