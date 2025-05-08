Vatikan, Katolik Mezhebinin Yönetim Merkezi

VATİKAN’IN YÖNETİM ANLAYIŞI

Vatikan, mutlak monarşiye dayalı bir yönetim sistemine sahip olan bir devlettir. Devlet başkanı olarak Papa’nın sözleri yasa hükmündedir. Papa, hem devlet başkanı hem de Katolik mezhebinin ruhani lideridir. Katolik kilisesinin genel başkanı, aynı zamanda Vatikan Devleti’nin de başkanıdır. Papa, yasama, yürütme ve yargı organlarının da başkanlığını yapıyor.

VATİKAN’IN COĞRAFİ KONUMU VE NÜFUSU

Vatikan, resmî adıyla Vatikan Şehir Devleti, İtalya’nın Roma şehrinde bulunan, Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bağımsız bir devlettir. Ülkedeki yerleşik nüfus 1.000 civarındadır. Ancak, Vatikan turistik bir yer olması nedeniyle, bu sayı turistlerle birlikte artış gösteriyor. Vatikan, çevresi yüksek duvarlarla çevrili ve kameralarla izleniyor. Yüzölçümü ve nüfus bakımından dünyanın en küçük bağımsız ülkesi olarak öne çıkıyor.

SAVUNMA VE GÜVENLİK UNSURLARI

Vatikan’ın korumasını sağlayan 100 kişilik bir ordu bulunuyor. Bu ordu, İsviçre vatandaşı ve Katolik olan geleneksel giysili muhafızlardan oluşuyor ve İsviçreli Muhafızlar olarak adlandırılıyor. Ana meydan olan Aziz Petrus Meydanı’nın koruması İtalyan polisince sağlanıyor. Vatikan Devleti’nin geriye kalan kısmında, İsviçreli Muhafızlar Kıtası dışında, koruma görevini üstlenen başka bir askeri güç veya polis yoktur.