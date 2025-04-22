Vatikan, Papa Franciscus’un Cenazesini Duyurdu

CENAZE TÖRENİ TARİHİ AÇIKLANDI

Vatikan, dün sabah hayata gözlerini yuman Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un cenaze töreninin 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Vatikan’dan yapılan açıklamada, “Papa Franciscus için dokuz günlük yas döneminin ilk günü olan 26 Nisan Cumartesi yerel saatle 10.00’da (TSİ 11.00) Aziz Petrus Bazilikası’nın ön avlusunda cenaze töreni yapılacak” ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, kardinaller meclisi dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re’nin cenaze ayinine başkanlık edeceği bilgisi verildi. Cenaze ile ilgili detaylarda, Papa’nın naaşının öncelikle Aziz Petrus Bazilikası’nın içine, ardından ise Roma’daki Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası’na taşınacağı bildirildi.