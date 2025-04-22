Vatikan, Papa Franciscus’un Ölüm Nedenini Açıkladı

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olan Papa Franciscus’un vefatının nedenlerinin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu duyurdu. 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus’un ölümüne dair bilgiler, Vatikan Şehir Devleti Sağlık ve Hijyen Birimi Direktörü Prof. Andrea Arcangeli imzasıyla yayımlanan bir raporda yer aldı. Rapora göre, Papa, dün sabah yerel saatle 07.35’te Vatikan’daki Santa Marta Konukevi’ndeki dairesinde hayatını kaybetti.

SAGLIK PROBLEMLERI DE VARIDIR

Papa Franciscus’un vefatına yol açan sağlık sorunlarının yanı sıra daha önce geçirdiği akut solunum yetmezliği, polimikrobik çift taraflı zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklarının da söz konusu duruma etki ettiği bildirildi. Bu sağlık problemleri, Papa’nın genel durumunu olumsuz etkileyerek sonucun ortaya çıkmasına neden oldu.

PAPA’NIN VASİYETİ

Vatikan’dan gelen bir başka açıklamada ise Papa Franciscus’un vasiyeti hakkında bilgi verildi. Papa, Roma’da her dış seyahatinden önce ve sonrasında dua ettiği Azize Büyük Meryem Bazilikası’na defnedilmek istedi. Vasiyetinde mezarının sade tutulmasını, üzerinde sadece ‘Franciscus’ yazması gerektiğini belirtti. Bu istek, Papa’nın alçakgönüllülüğünü ve manevi bağlılığını ortaya koyuyor.