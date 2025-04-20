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Vatikan, Papa İle Vance’in Görüştüğünü Duyurdu

PAPA VE ABD BAŞKAN YARDIMCISI BİR ARAYA GELDİ

Vatikan, Papa Francis ile ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance’in kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Vance, Paskalya kutlamaları için ailesiyle birlikte İtalya ve Vatikan’a ziyarette bulunuyor. Bugün sabah saatlerinde, iki liderin bir araya geldiği duyuruldu.

GÖRÜŞMEDEN DETAYLAR

Vatikan’dan yapılan duyuruda, Papa ile Vance’in karşılıklı iyi dileklerde bulunduğu ve görüşmenin oldukça kısa sürdüğü bilgisi verildi. Paskalya dolayısıyla gerçekleştirilen bu buluşma, iki lider arasındaki diplomatik ilişkilere katkı sağlıyor.

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