Vatikan, Yeni Papa’yı Açıkladı: ABD’li Kardinal Francis Prevost

YENİ PAPA TAHİNLİĞİ VE TARİHİ AN

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Franciscus’un 21 Nisan’daki vefatının ardından gözler yeniden Vatikan’a çevrildi. Sistine Şapeli’nin tarihi bacasından yükselen beyaz dumanla Katolik dünyası yeni papasına kavuştu. 267. papa olarak görevine başlayacak olan ABD’li Kardinal Francis Prevost, konklav sürecinin ardından seçildi. Kardinaller, ikinci günde öğleden sonra yaptıkları oturumda, 267’nci papayı belirlemiş oldu. Sistine Şapeli’nin bacasından çıkan beyaz duman, bu tarihi kararın dünyaya ilanını gerçekleştirdi.

HEDEFİNE ULAŞAN SÜRPRİZ SEÇİM

Peru’da uzun yıllar görev yapmış olan 69 yaşındaki Kardinal Francis Prevost, güçlü rakipleri Tagle, Aveline ve Zuppi’yi geride bırakarak bu “sürpriz” zaferi elde etti. Prevost’un, yoksullara yönelik tutumu ve göçmen politikaları konusundaki görüşleri, selefi Papa Franciscus ile benzerlik gösteriyor.

KARDİNALE OY VERENLERİN ÇOĞUNLUĞU

Yeni papa, Kardinaller Koleji’ni oluşturan toplam 133 din adamının en az üçte ikisinin, yani 89’unun oyunu alarak seçildi. Vatikan’ın kalbi olan Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalık, dumanın beyaz olduğunu fark ettiklerinde coşku içinde kutlama yaptı; bazıları sevinç gözyaşları dökerken, diğerleri dualarla bu tarihi ana tanıklık etti.

HALKLA KAYNAŞMA ANI

Geleneklere göre, dumanın yükselişinden yaklaşık bir saat sonra yeni seçilen Papa ilk kez halkın önüne çıktı. Aziz Petrus Bazilikası’nın dev locasında belirerek, Latince “Habemus Papam” (Bir Papamız var) ifadesiyle tanıtıldı. Bu tarihi duyuruyu yapma görevi, Kardinaller Koleji’nin kıdemli diyakozlarından biri olan Fransız Kardinal Dominique Mamberti’ye verildi.

TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Katolik Kilisesi tarihlerinde 266 papadan büyük çoğunluğu İtalyan kökenliydi, fakat 2013 yılında ilk kez Latin Amerika’dan bir isim, Arjantinli Jorge Mario Bergoglio (Papa Franciscus), bu kutsal göreve seçilmişti. Şimdi ise dünyanın her yanından gelen milyonlar, yeni papayla birlikte kilisenin geleceğine dair umutlarını tazeliyor.